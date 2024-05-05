Во Владимирской области спрос на репетиторов вырос на 62% По спросу на репетиторов Владимирская...

Во Владимирской области спрос на репетиторов вырос на 62%По спросу на репетиторов Владимирская область занимает на 51-е место среди регионов России. За последний год количество вакансий для репетиторов в Владимирской области выросло на 62%.Аналитики платформы hh.ru проанализировали вакансии для репетиторов в Владимирской области. В целом по России предложений работы этим специалистам стало на 60% больше.Репетиторов чаще всего нанимают коммерческие образовательные учреждения, работающие и в онлайн, и в офлайн форматах.В 41% размещаемых вакансий требуются опытные специалисты со стажем от года до трех лет, в 7% — от трех до шести и более. В то же время в 51% случаев готовы принять без опыта работы.В 79% случаев специалисты нужны на полный рабочий день. В 11% объявлений предлагается удаленная работа, и еще в 9% — гибкий график.Зарплаты репетиторов в Владимирской области за 2023 год выросли с 70 000 до 75 000 рублей, что всего на 7% больше чем в 2022 году.Самый высокий доход предлагают репетиторам в онлайн-школах - до 120 000 рублей.Фото: пресс-служба hh.ru; Fusion Brain, платформа для генерации изображений