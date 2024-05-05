В Камешковском районе общеобразовательные школы оснащаются спортивным инвентарём В результате...

В Камешковском районе общеобразовательные школы оснащаются спортивным инвентарёмВ результате прокурорской проверки установлено, что в образовательных учреждениях Камешковского района - Коверинской, Гаврильцевской, Серебровской, Сергеихинской, Новкинской, Мирновской, Давыдовской, Вахромеевской и Брызгаловской школах отсутствует спортивное оборудование, необходимое для учебной программы по физической культуре.В школах недостаёт гимнастических дорожек, дорожек для прыжков, мячей для метания, щитов для метания, комплектов гирь и иного спортивного инвентаря.По факту выявленных нарушений прокурором района руководителям указанных образовательных организаций и главе администрации Камешковского района внесены представления.В настоящее время часть нарушений устранены: приобретен необходимый спортивный инвентарь.Результаты рассмотрения остальных мер прокурорского реагирования находятся на контроле надзорного ведомства.Фото: пресс-служба областной прокуратуры