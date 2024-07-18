Во Владимирской области вводятся премии для школьников, особо отличившихся в учебе
Губернатор...
Во Владимирской области вводятся премии для школьников, особо отличившихся в учебе
Губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил в своем телеграм-канале до 31 августа 2024 года отличившимся учащимся будут выплачены денежные поощрения
для победителей заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам – 50 тысяч рублей
для их призёров – 30 тысяч рублей
для стобалльников на ЕГЭ по общеобразовательным предметам – 50 тысяч рублей
В этом году 6 учащихся Владимирской области отличились на всероссийской олимпиаде - 47 стобалльников и в их числе 2 двухсотбалльника по результатам ЕГЭ.
Фото: телеграм-канал "Авдеев. О важном"