Во Владимирской области вводятся премии для школьников, особо отличившихся в учебе Губернатор...

Во Владимирской области вводятся премии для школьников, особо отличившихся в учебеГубернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил в своем телеграм-канале до 31 августа 2024 года отличившимся учащимся будут выплачены денежные поощрениядля победителей заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам – 50 тысяч рублейдля их призёров – 30 тысяч рублейдля стобалльников на ЕГЭ по общеобразовательным предметам – 50 тысяч рублейВ этом году 6 учащихся Владимирской области отличились на всероссийской олимпиаде - 47 стобалльников и в их числе 2 двухсотбалльника по результатам ЕГЭ.Фото: телеграм-канал "Авдеев. О важном"