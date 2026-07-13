Спортсмены показали блестящие результаты в Веспреме.
Два представителя Владимирской области успешно выступили на юношеском Первенстве мира по спортивной радиопеленгации, которое завершилось в городе Венгрии —Веспреме.
Эта спортивная дисциплина, известная также как «охота на лис», требует от участников за минимальное время обнаружить спрятанные на местности радиопередатчики.
В составе национальной сборной наши земляки показали выдающиеся результаты. Ксения Ионова одержала победу в индивидуальном первенстве среди девушек до 17 лет в наиболее сложной программе, а также пополнила копилку наград золотой и серебряной медалями в командных состязаниях. Ее коллега по команде Лукьян Задорин стал обладателем золота и бронзы по итогам командных стартов.
Правительство Владимирской области поздравило молодых радиоспортсменов и их тренера с триумфальным выступлением на престижных международных соревнованиях.