Утром 17 июля в деревне Орлово Муромского района случилось ДТП, в котором пострадали люди.

Утром 17 июля в деревне Орлово Муромского района случилось ДТП, в котором пострадали люди. Об этом сообщила УМВД России по Владимирской области.Инцидент произошёл в районе 7.40. Предварительно установлено, что водитель комбайна выезжал с прилегающей территории и столкнулся с автобусом ПАЗ, который перевозил рабочих.«В автобусе находились 20 человек. По состоянию на 8:30 трое из них обратились за медицинской помощью», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП.