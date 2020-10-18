Общее количество участников исследования – 2486 чел.

Школы Владимирской области участвуют в проведении общероссийской оценки качества образования по стандартам международного исследования PISA. Оно проходит в рамках национального проекта «Образование».Одной из основных целей нацпроекта является вхождение России в десятку лучших стран мира по качеству общего образования к 2024 году.Чтобы получать данные о состоянии системы образования России и видеть динамику, с 2019 года запущен проект, в рамках которого ежегодно будет проводиться региональная и общероссийская оценка качества образования в школах РФ по модели PISA.В 2020 году исследование качества образования в российских школах по стандартам PISA проходит с 12 октября по 8 ноября. В 14 субъектах Российской Федерации будет проведена региональная оценка и в 43 - общероссийская оценка по модели PISA (оценка читательской, математической и естественнонаучной грамотности в компьютерном формате).В рамках подготовки к проведению оценки по модели PISA подготовлена выборка образовательных организаций во Владимирской области, отобранных для участия в исследовании, в которую вошли- по региональной оценке - 69 муниципальных общеобразовательных организаций из 19 муниципальных районов и городских округов (кроме ЗАТО г. Радужный и Киржачского района), негосударственное учреждение православная гимназия города Владимира и 5 профессиональных образовательных организаций из Владимира, Суздаля, г. Гусь-Хрустального и о. Муром.- по общероссийской оценке - 4 общеобразовательные организации (по одной из г. Владимира, г. Гусь-Хрустальный, Вязниковского, Судогодского районов).Общее количество участников исследования – 2486 чел.Инструментарий исследования PISA для школ включает в себя тест и анкету для обучающихся, а также онлайн-анкету для администрации школы.Исследование полностью проводится в компьютерном формате.В настоящее время проведена вся подготовительная работа, в том числе определены конкретные дети-участники, составлено расписание, продиагностировано оборудование.Результаты региональной оценки по модели PISA будут известны в апреле-мае 2021 года.PISA – крупнейшая международная программа по оценке учебных достижений (Programme for International Student Assessment), которая реализуется под эгидой Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Исследование проводится циклами раз в три года среди 15-летних школьников по всему миру: проверяется их математическая и естественнонаучная грамотность, а также грамотность чтения. Разработка ОЭСР «PISA для школ» (PISA-for-Schools) позволяет использовать инструментарий PISA вне цикла основного международного исследования, получая при этом сопоставимые данные с международной шкалой PISA предыдущего цикла.Показателями оценки качества образования служат результаты международных исследований качества образования, таких, как исследование качества чтения и понимания текста (PIRLS), качества математического и естественнонаучного образования (TIMSS); оценка читательской, математической и естественнонаучной грамотности в компьютерном формате (PISA).