Зоозащитники бьют тревогу. Неравнодушные к братьям меньшим владимирцы возмущены сообщениями об открытии в городе контактного зоопарка. В социальных сетях появились фото и видео того, как

Зоозащитники бьют тревогу. Неравнодушные к братьям меньшим владимирцы возмущены сообщениями об открытии в городе контактного зоопарка. В социальных сетях появились фото и видео того, как посетители так называемой выставки животных гладят и берут на руки зверей – в том числе и экзотических. Зоозащитники уверены – это нарушение и ссылаются на Федеральный закон «Об ответственном обращении