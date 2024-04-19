Во Владимирской областной научной библиотеке сегодня прошла 29-я межрегиональная краеведческая...

Во Владимирской областной научной библиотеке сегодня прошла 29-я межрегиональная краеведческая конференцияГлавная тема - тысячелетие Суздаля. Она собрала десятки исследователей из разных регионов страны.На конференции они, традиционно, представили результаты своих работ, вводя в научный оборот новые сведения об истории Владимирского края.Так, исследование нашего земляка, директора Санкт-Петербургского института истории Алексея Сиренова было посвящено летописям, в которых упоминается Суздаль. Их, надо сказать, не так много. Однако именно Суздаль воплощает в себе дух и идею Святой Древней Руси, - подчеркнул ученый.На конференции также были вручены удостоверения - лучшим в региональном краеведении.Андрей Тихонов, доктор исторических наук, заведующий кафедрой истории, археологии и краеведения ВлГУ:- В этом году исполняется 80 лет нашей Владимирской области, и исполняется 750 лет со дня гибели нашего великого князя Андрея Боголюбского, 100 лет со дня рождения нашего писателя Солоухина. И можно перечислять много, но это основные события, календарь этого года в культурном плане очень насыщенный, конечно, ни одно из этих событий не пройдет мимо нас.