Певец в очередной раз не стал лучшим в Европе. Хотя останавливаться на этом, кажется, не собирается.О том, что победит Сергей Лазарев, букмекеры начали говорить давно. Сам же певец просил не торопить события – боялся сглазить. Просто хорошо помнил, как три года назад в Стокгольме он выступал песней You Are The Only One. Тогда все заранее поздравляли его с победой. В результате зрительского голосования он был первым, но после вердикта жюри занял лишь третье место.В этот раз Сережу снова сглазили. Перед конкурсом он изрядно нервничал – букмекеры двигали его то на второе, то на третье, а то и на четвертое место. Но по итогам голосования профессионального жюри (голоса на "Евросонге" распределяются поровну от профессионального жюри и от телезрителей) он оказался лишь на месте 9 месте со 125 баллами. Причем высшие 12 баллов нашему Сереже отдало лишь жюри Азербайджана. От братской Сербии вообще не было ни балла. А в Беларуси жюри дисквалифицировали, поэтому 12 баллов тоже были положены не нам, а Израилю. Хотя на эти дружеские страны была основная надежда...Стоит заметить, что изначально многим в России казалось странным, что артиста, представляющего нашу страну на главном музыкальном конкурсе Старого Света, выбирает не страна, а кучка теленачальников. Кулуарно они решили, что снова надо ехать Сергею Лазареву.В Стокгольме в 2016-м он завоевал третье место. Неплохой результат – можно было на этом остановиться и дать возможность другим артистам проявить себя. Как, например, Лобода, которая отказалась второй раз штурмовать "Евровидение", поскольку все всем доказала, став самой дорогой и востребованной артисткой в стране и без победы на конкурсе.К тому же при любой песне и постановке находящейся в мировой изоляции России в силу политических причин сегодня было бы невозможно априори победить. Дима Билан в свое время взял "Евровидение" лишь со второй попытке, но тогда мы не были в конфронтации с Европой. А как теперь будет чувствовать абмициозный Лазарев, ставший снова третьим? Поражение – а на "Евросонге" поражение все, что не первое место, – может перечеркнуть многие заслуги. Хотя номер на песню Scream был достойным, песня хорошая.Возможно, этот результат станет щелчком по носу для Филиппа Киркорова. Как сказал о нем известный музыкальный журналист Артур Гаспарян, "у Киркорова в жизни есть две любви – Алла Пугачева и "Евровидение". Этот конкурс для него – любимая игрушка. В 1995 году он впервые появился там в качестве певца и занял 17-е место. Однако решил не отступать."Все вы знаете мое особое отношение к "Евровидению". Я возьму этот конкурс измором и все равно добьюсь победы. Обещаю!" – решительно настроен поп-король. На самый большой музыкальный конкурс планеты он едет то как комментатор, то как продюсер, то как автор песни. Он работал с участниками из Белоруссии Дмитрием Колдуном и Анжеликой Агурбаш, с молдавской группой DoReDoS, с украинкой Ани Лорак. Ему уже придумали прозвище Мистер Евровидение, ведь от Киркорова нет никакого спасения. Место Лазарева – знак для поп-короля, что, наверное, пора остановиться. Впрочем, сам Лазарев говорит, что не против снова штурмовать музыкальный Евроолимп.Напомним, конкурс "Евровидение-2019" проходил 14, 16 и 18 мая в Израильском центре торговых ярмарок и выставок – EXPO Tel Aviv. Здесь была установлена грандиозная сцена, созданная дизайнером Флорианом Видером. В финале конкурса на ней появились не только участники смотра европейской музыки, но и признанные звезды – от Верки Сердючки до Кончиты Вурст и самой Мадонны. Впрочем, последняя вокально была на порядок хуже того же Лазарева.