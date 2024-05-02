В этом году Пасху отпразднуют 5 мая. Для тех, кто хочет в этот день побывать на могилах у родных, мэрия запустила 4 дополнительных автобусных маршрута. Общественный транспорт будет

В этом году Пасху отпразднуют 5 мая. Для тех, кто хочет в этот день побывать на могилах у родных, мэрия запустила 4 дополнительных автобусных маршрута. Общественный транспорт будет организован так, чтобы добраться до городских кладбищ смогли жители из разных районов Владимира. Маршрут №1 будет двигаться от площади Победы до кладбища «Улыбышево» и обратно с 6:30