ДТП произошло 2 мая в 7:45 часов утра на трассе М-7 у поворота на деревню Мокеево. Об этом сообщили в РОССОЮЗСПАСе и ГИБДД. Алена Бусько, старший инспектор отдела ГИБДД области Водитель «Лада

ДТП произошло 2 мая в 7:45 часов утра на трассе М-7 у поворота на деревню Мокеево. Об этом сообщили в РОССОЮЗСПАСе и ГИБДД. Алена Бусько, старший инспектор отдела ГИБДД области Водитель «Лада Веста» 1977 г. р. (46 лет), двигаясь в направлении Нижнего Новгорода, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения и совершил столкновение с