Смертельное ДТП случилось на 182 километре платной трассы М-12 в Собинском районе сегодня, 1 мая. Там столкнулись два легковых авто. Участок находится неподалеку от Южного шоссе. В МЧС сообщение

Смертельное ДТП случилось на 182 километре платной трассы М-12 в Собинском районе сегодня, 1 мая. Там столкнулись два легковых авто. Участок находится неподалеку от Южного шоссе. В МЧС сообщение о ДТП поступило в 11:59. В министерстве региональной безопасности рассказали, что спасатели вызволяли тело погибшего из смятой машины. По предварительным данным, пострадали пять человек. UPD: В