В Камешковском районе энергетики высадили более 12 000 сеянцев ели. Молодёжный актив «Энергосбыт...

В Камешковском районе энергетики высадили более 12 000 сеянцев ели.Молодёжный актив «Энергосбыт Волга» принял участие в Международной акции «Сад памяти».Одно из крупных мероприятий прошло накануне в Камешковском районе.Вместе с работниками лесничества и другими волонтёрами сотрудники компании высадили более 12 300 сеянцев ели.- Масштабное мероприятие проходит уже в пятый раз и приурочено ко Дню Победы. Его цель - высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом павшем в Великой Отечественной войне. Молодёжный актив «Энергосбыт Волга» ежегодно принимает участие в акции «Сад памяти», чтобы отдать дань героям, - рассказал председатель молодёжного актива компании Вадим Волков.В 2023 году в рамках акции во Владимирской области общими усилиями было высажено 253,8 тысяч сеянцев и саженцев, сообщает Министерство лесного хозяйства региона.В этом году на карте Владимирской области обозначено более двух десятков точек, где высадили или в ближайшее время высадят «Сад памяти».Появление зелёных памятников в честь героев решает также задачи сохранения и восстановления лесного фонда.Отмечается, что компания «Энергосбыт Волга» поддерживает инициативы по преумножению деревьев и реализует экоинициативу «Каждое дерево на счету» по переходу на электронные счета.Это интересно!На данный момент уже более 96,4 тысяч клиентов компании отказались от бумажных квитанций. 5000 счетов по 8,5 граммов спасают от вырубки одно реальное дерево в месяц. Таким образом, каждый месяц клиенты компании спасают 19 живых деревьев, а за год – более 230.Фото: пресс-служба «Энергосбыт Волга»