В Александрове мошенник оформил на чужой паспорт кредит, который тут же потратил. Об этой истории...

В Александрове мошенник оформил на чужой паспорт кредит, который тут же потратил.Об этой истории рассказывают в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.В феврале текущего года в дежурную часть обратился местный житель. Мужчина сообщил, что накануне ему позвонили из одной из финансовых организаций и сообщили о задолженности.Заявитель пояснил, что ранее действительно брал кредит, но полностью его погасил. А других займов он не оформлял.Оперативные сотрудники уголовного розыска, проводившие проверку по заявлению, установили, что к совершению преступления причастен 30-летний житель города Орска Оренбургской области.Выяснилось, что мужчина, находясь на заработках в городе Александрове, нашел чужой паспорт и оформил кредитный договор. Карту доставил курьер финансовой организации и активировал её.В дальнейшем подозреваемый совершал покупки в магазинах Александровского района, не оплачивая кредит. А после того, как деньги закончились, мужчина просто выбросил карту.«… Сумма причиненного финансового ущерба превысила 17 000 рублей. Дознавателем отдела дознания ОМВД России по Александровскому району возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу...» - пояснили в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.Фото: Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений