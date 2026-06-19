Во Владимирской области приводят в норматив 4,2 км северного обхода Камешково. Работы ведутся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Участок ремонта проходит в том числе в черте села

Во Владимирской области приводят в норматив 4,2 км северного обхода Камешково. Работы ведутся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Участок ремонта проходит в том числе в черте села Эдемское, близ старинной Всехсвятской церкви, которую возвели в конце 17 столетия. Православный храм – памятник градостроительства и архитектуры федерального значения. Его построили в 1691 году на средства помещика