Инспекторы ОГИБДД разъяснили, что сервис госуслуг – это удобно, просто и быстро.

В рамках мероприятий по популяризации государственных услуг сотрудники ОГИБДД напомнили жителям Владимирской области о преимуществах получения в электронном виде госуслуг по линии Госавтоиспекции. Информационная акция прошла одновременно в нескольких районах области.Сотрудники МО МВД России «Ковровский» побеседовали с военнослужащими и со студентами местного колледжа, которые в ближайшее время планируют пройти обучение в автошколах. Полицейские отметили, что проведение необходимых процедур через портал госуслуг дает возможность получения 30% скидки на оплату госпошлины.В регистрационных отделениях ОГИБДД ОМВД России по Кольчугинскому району, а также в Селивановском и Судогодском районах сотрудники полиции рассказали посетителям о преимуществах, которые получают пользователи сайта, в частности о сокращении сроков предоставления госуслуг, круглосуточном доступе и отсутствии необходимости ожидания в очереди.В Александровском районе сотрудники ОГИБДД совместно с представителями народной дружины пообщались с водителями, которым напомнили о наиболее быстром и комфортном обслуживании при обращении в Госавтоинспекцию по вопросам регистрации транспортных средств и выдачи водительских удостоверений, а также о получении сведений об административных правонарушениях в области дорожного движения.В ходе беседы полицейские подробно разъясняли алгоритм регистрации на сайте, чтобы в дальнейшем получать госуслуги самостоятельно было быстро и просто.Участникам акции также вручили буклеты, содержащие подробную информацию о предоставляемых услугах, доступных на Едином портале.