В Камешковском районе развёрнуто ещё 50 коек для больных ковидом.

18 октября в Областном госпитале ветеранов войн в деревне Пенкино развёрнуто 50 мест для долечивания пациентов с ковидом. Об этом сообщили в обладминистрации.«Койки предназначены для больных, которые прошли основной этап лечения.Это необходимо для освобождения мест для нуждающихся в интенсивной терапии», - пояснили в пресс-службе Белого дома.На сегодняшний день в области развёрнуто 1454 койки, из которых 250 – свободны. До конца недели в Камешковской ЦРБ планируется открыть ещё 95.Напомним, что 17 ноября В психиатрической больнице Содышка 100 мест для инфицированных коронавирусом.