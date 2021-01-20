Несмотря на усилия врачей, не удалось спасти двух пациентов с диагнозом ковид.

Как сообщает пресс-служба правительства Костромской области, за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 56 новых случаев заражения Covid-19. Вылечились от недуга – 139 пациентов.Несмотря на усилия врачей, не удалось спасти двух пациентов с диагнозом ковид.Согласно статистике, положительный тест на коронавирус пришёл ещё 25 костромичам. Девять заболевших прибавилось в Шарьинском районе. По четыре случая заражения зарегистрировано в Костромском и Вохомском районах, три - в Кологривском районе. По два инфицированных выявлено в Мантуровском, Макарьевском, Межевском районах, по одному - в Буе, Нерехте, а также в Нейском, Красносельском и Галичском районах.С начала пандемии в Костромской области Covid-19 подхватили 16 402 жителя. Врачам удалось поставить на ноги 13 378 пациентов. В стационарах лежит 650 человек, из них 323 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 2433 заболевших.