Во Владимире три управкомпании несвоевременно убирают сосульки и снег с крыш домов. Это выяснили городские чиновники в ходе рейда. С 11 по 15 января отдел по охране окружающей среды

Во Владимире три управкомпании несвоевременно убирают сосульки и снег с крыш домов. Это выяснили городские чиновники в ходе рейда. С 11 по 15 января отдел по охране окружающей среды горадминистрации прошёлся по дворам и посмотрел на крыши. Увиденное проверяющим не понравилось. Снег и сосульки с крыш надо убирать своевременно, ведь они представляют опасность для прохожих.