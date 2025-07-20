Не все жалеющие смогли попасть на праздник из-за технического сбоя.

В этом году в Суздале фестиваль «День огурца» побил рекорд по посещаемости. Из-за огромного наплыва гостей продажу билетов пришлось остановить.Некоторые посетители рассказали, что не смогли попасть на праздник. Выяснилось, что в этом году возникли проблемы с билетами — система дала сбой, и многие не смогли попасть на мероприятие. Туристам, которые хотели купить билеты за наличные деньги в кассе, пришлось ждать по несколько часов, при этом они так и не смогли приобрести билеты.У тех, кто купил их заранее, не возникло затруднений с проходом на территорию.Напомним, что праздник огурца проходит в Суздале каждую вторую или третью субботу июля. На фестивале можно попробовать огурцы, послушать музыку и принять участие в развлечениях.Билет для взрослого стоит 1200 рублей, для детей — 600 рублей.Фестиваль проводится уже 24 года, с 2001 года.