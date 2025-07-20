В ДТП пострадали двое взрослых и ребенок.

Грузовая и легковая автомобили столкнулись на трассе М-7 в Вязниковском районе утром в воскресенье, 20 июля. В результате ДТП пострадали двое взрослых и ребенокКак сообщили в ГУ МЧС по Владимирской области, столкнулись легковой автомобиль BMW и фура. Авария произошла рано утром, около 05:15 у деревни Лихая Пожня. Как сообщается, легковушка залетела под фуру. Люди оказались заблокированы внутри искореженной машины.На место выехали 16 сотрудников спецслужб. Из них — шестеро спасателей на шести машинах.В аварии пострадали 3 человека. Их зажало в салоне иномарки. Спасатели деблокировали всех из смятой машины и передали их медикам. Семью, ехавшую в иномарке, в том числе ребенка 2019 года рождения, отправили в Ковровскую больницу. Водитель грузовика не пострадал.