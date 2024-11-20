Наибольшее количество инфекций было зафиксировано в городе Владимир (+65 случаев) и Ковровском районе (+28).

Санврачи во Владимирской области зарегистрировали 188 новых случаев COVID-19, что на 9,9% больше, чем на предыдущей неделе. По данным регионального управления Роспотребнадзора, наибольшее количество инфекций было зафиксировано в городе Владимир (+65 случаев) и Ковровском районе (+28).Также случаи заболевания зарегистрированы в Гусь-Хрустальном (22 случая), Муромском (17), Юрьев-Польском (15) и других районах. На прошлой неделе число заболевших составило 171 человек.