Разработка устройства велась в рамках программы импортозамещения ПАО «Транснефть».

Горелочное устройство, разработанное и выпущенное Великолукским заводом «Транснефтемаш» (филиал АО «Транснефть-Верхняя Волга»), получило звание лауреата Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» 2024 года, а также отмечено дипломом «Золотая сотня».Разработка устройства велась в рамках программы импортозамещения ПАО «Транснефть». Она направлена на обеспечение технологического суверенитета и внедрение инноваций в производственные процессы.Оборудование производства завода «Траснефтемаш» - это полностью автоматизированные комбинированные горелки, в которых использована технология плавного изменения мощности при сжигании нефти, дизельного топлива и природного газа, что способствует повышению энергоэффективности и снижению воздействия на окружающую среду. А применение системы локальной автоматики и программного обеспечения разработки Центра промышленной автоматизации обеспечивает высокую надежность эксплуатации устройства. Новое горелочное устройство может работать на нефти, дизельном топливе и природном газе и уже успешно используется на объектах системы «Транснефть».«Программа «100 лучших товаров России» призвана повысить качество отечественной продукции, а участие горелочного устройства «Транснефть-Верхняя Волга» в конкурсе подчеркивает значимость и эффективность проводимой на предприятии политики внедрения инноваций и обеспечения технологической независимости», - подчеркнул заместитель генерального директора по производству предприятия Александр Сапожников.В 2021 году авторы–разработчики горелочного устройства получили премию Правительства РФ в области науки и техники. Устройство неоднократно демонстрировалось на крупных международных выставках, включая «Иннопром», «Нефтегаз», «Котлы и горелки», где вызвало высокий интерес со стороны иностранных и российских партнеров. На выставке «Котлы и горелки» в 2023 году устройство было признано лучшей импортозамещающей разработкой в категории «Теплоснабжение» по результатам конкурса «Энергоэффективность. Лучшие решения и практики», а в 2024 году стало лауреатом конкурса «Нижегородская марка качества» в номинации «Продукция производственно-технического назначения».Справочно:Всероссийский конкурс Программы «100 лучших товаров России» проводится при поддержке и участии Минпромторга России с целью выявления лучших отечественных разработок, товаров и услуг.Служба общественных коммуникаций АО «Транснефть-Верхняя Волга»