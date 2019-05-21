Известная певица поделилась в Instagram снимком в купальнике. Однако Юлия Ковальчук
своим фото вызвала неоднозначную реакцию пользователей соцсети.
Известная певица поделилась в Instagram снимком в купальнике. Однако Юлия Ковальчук
своим фото вызвала неоднозначную реакцию пользователей соцсети.
"Чисто подмосковный загар", – подписала
кадр звезда, которая не упускает возможности продемонстрировать свою стройную
фигуру. 36-летняя певица сделала селфи у зеркала. Юлия Ковальчук предстала в бикини,
подчеркнув небольшой бюст.
Примечательно, что загар артистки остался без внимания, а вот фигура Юлии Ковальчук
стала предметом горячего обсуждения. Многие подписчики буквально затравил
звезду.
"Где
грудь?!", "Доска", "Плоскодонка", "Самый прикол, в таком возрасте! Еще
вырастут!!!))) Юле ж на днях 14 исполняется, вот-вот подрасти должны!)))", "Юля, где сиси?", – съязвили хейтеры. Многие упрекнули замужнюю Юлию Ковальчук в
том, что осмеливается фотографироваться в таком откровенном виде.
На это ответил
сам супруг артистки Алексей Чумаков. "Согласен, фото жены должно быть только на
фоне ковра и пальто", – отреагировал он в комментариях.
Нашлись у и
самые преданные поклонники-защитники. Они напомнили, что при телосложении певицы
пышный бюст просто не предусмотрен природой. И гораздо важнее – то, что
после родов может похвалиться подтянутой и изящной фигурой.