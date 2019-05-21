Известная певица поделилась в Instagram снимком в купальнике. Однако Юлия Ковальчук своим фото вызвала неоднозначную реакцию пользователей соцсети.

Известная певица поделилась в Instagram снимком в купальнике. Однако Юлия Ковальчуксвоим фото вызвала неоднозначную реакцию пользователей соцсети."Чисто подмосковный загар", – подписалакадр звезда, которая не упускает возможности продемонстрировать свою стройнуюфигуру. 36-летняя певица сделала селфи у зеркала. Юлия Ковальчук предстала в бикини,подчеркнув небольшой бюст.Примечательно, что загар артистки остался без внимания, а вот фигура Юлии Ковальчукстала предметом горячего обсуждения. Многие подписчики буквально затравилзвезду."Гдегрудь?!", "Доска", "Плоскодонка", "Самый прикол, в таком возрасте! Ещевырастут!!!))) Юле ж на днях 14 исполняется, вот-вот подрасти должны!)))", "Юля, где сиси?", – съязвили хейтеры. Многие упрекнули замужнюю Юлию Ковальчук втом, что осмеливается фотографироваться в таком откровенном виде.На это ответилсам супруг артистки Алексей Чумаков. "Согласен, фото жены должно быть только нафоне ковра и пальто", – отреагировал он в комментариях.Нашлись у исамые преданные поклонники-защитники. Они напомнили, что при телосложении певицыпышный бюст просто не предусмотрен природой. И гораздо важнее – то, чтопосле родов может похвалиться подтянутой и изящной фигурой.