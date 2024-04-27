В Киржачском районе прокуратура провела проверку исполнения требований о приёме инвалидов на работу.

Прокуратура Киржачского района провела проверочные мероприятия в области обеспечения инвалидов работой. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, были выявлены 15 организаций, нарушающих действующее законодательство о занятости людей с ограниченными возможностями.Согласно требованиям, квота для приёма на работу инвалидов составляет около 3% от среднего числа работников и в случае штаба из более 100 человек.