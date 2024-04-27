Тем, кто до этого уже получил 100 тыс рублей, будет осуществляться доплата.

Военнослужащие, заключившие контракт с Министерством обороны России после 1 апреля 2024 года, включая срочников, добровольцев и другие категории военных, получат единовременную денежную выплату в размере 250 тысяч рублей. Соответствующий указ подписал губернатор Владимирской области Александр Авдеев.Чтобы получить выплату, необходимо предоставить соответствующие списки в Министерство социальной защиты населения региона через военные комиссариаты и Росгвардию. Единственным условием является регистрация по месту жительства военнослужащего на территории Владимирской области.