Жители Владимирской области могут пройти бесплатное обучение по нацпроекту «Демография» Во...

Жители Владимирской области могут пройти бесплатное обучение по нацпроекту «Демография»Во Владимирской области стартовало бесплатное обучение по нацпроекту «Демография». Об этом сообщили в пресс-службе Правительства региона.До начала обучения кандидаты проходят профориентацию в центре занятости. Это поможет выбрать наиболее подходящую программу, которая отвечает стартовым знаниям и карьерным целям.Далее владимирцы начнут обучение. Сейчас в регионе доступно 30 образовательных программ, среди которых есть обучение цифровым профессиям: WEB-программист, специалист по созданию контента, библиотекарь в электронной среде, таргетолог и SMM-специалист, а также таким специальностям, как оператор станков с ПУ, менеджер соцпроектов, бухгалтер малого и среднего бизнеса, администратор гостиницы. Полный список образовательных программ представлен на портале «Работа России».«Программа реализуется во Владимирской области третий год, обучение проводится за счёт средств федерального бюджета. Участников программы ждёт гарантированное трудоустройство, до начала обучения соискатель заключит договор с работодателем. Благодаря этой программе с 2021 года новую профессию смогли получить более 5 тысяч человек», – сообщил Министр труда и занятости населения Владимирской области Андрей Григорьев.Кто может стать участником проекта?- Граждане старше 50 лет.- Безработные.- Зарегистрированные в органах службы занятости.- Работники, находящиеся под риском увольнения.- Граждане в отпуске по уходу за ребёнком.- Неработающие мамы с детьми дошкольного возраста.- Инвалиды.- Участники СВО и члены их семей.- Отдельные категории молодёжи.Чтобы попасть на обучение, необходимо подать заявку через портал «Работа России» или обратиться в центр занятости.Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области