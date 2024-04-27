Владимирцам рассказали, сколько денег готовы потратить граждане на майские праздники Всероссийский...

Владимирцам рассказали, сколько денег готовы потратить граждане на майские праздникиВсероссийский центр изучения общественного мнения представил результаты мониторингового опроса о том, как россияне планируют провести длинные майские выходные:- 29% граждан намерены провести предстоящие выходные на даче.- 47% россиян решили остаться дома.- 20% в этом году будут работать.Кроме того, каждый десятый на майских отправится на отдых в другой город или село России, а заграничный отдых в этот период остается невостребованным (по 1% отправятся в бывшие республики СССР и другие страны).Любопытно: чем младше россияне, тем чаще они проводят майские на работе, но при этом с возрастом растет процент огородников и садоводов. В то время как людей среднего возраста привлекают шашлыки и отдых на природе.Интересно, сколько денег граждане готовы потратить на майские выходные? ВЦИОМ собрал и такую информацию:Женщины готовы потратить на праздники 16 642 рубля, в то время как мужчины - 25 716. В Центре изучения общественного мнения отмечают: это гораздо более богатый бюджет на майские праздники, чем раньше. По отношению к прошлому году он вырос на 14,6%.К слову, в Госдуме периодически звучат предложения сделать выходными весь период майских праздников за счет сокращения новогодних каникул.Но сами россияне с такими инициативами не согласны:- Большая часть считает, что майские нужно оставить такими, какие они есть сейчас, — 70%. Основные аргументы в поддержку этого: существующей продолжительности отдыха достаточно, у многих людей дачи и начинаются сельхозработы, и людям нужен отдых весной после долгой зимы. Часть отметили, что у россиян уже сформировалась привычка к таким майским выходным.- Примерно каждый седьмой россиянин хотел бы увеличить майские - 14%. Их мотивировка — нужно больше отдыха, чтобы лучше восстановиться.- Совсем небольшая часть наших сограждан высказалась за сокращение майских — 8%. Причем среди молодежи таковых всего 1%, тогда как в старшей группе 60+ уже 11%. По их мнению, длинные выходные слишком расслабляют, люди должны работать, а на отдых хватило бы трех дней.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений; Владимиро-Суздальский музей-заповедник