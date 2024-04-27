Владимирцам рассказали, почему с помощью ИИ ученые смогут найти вакцины для многих болезней Ученые...

Владимирцам рассказали, почему с помощью ИИ ученые смогут найти вакцины для многих болезнейУченые прогнозируют, что, благодаря искусственному интеллекту, люди смогут понять природу большинства болезней в течение 3-5 лет. Следовательно, и найти ключ к их лечению.В издании «ТАСС» сообщили, что генеральный директор американской биотехнологической компании Moderna Стефан Бансель уточнил, что изыскания ученых помогут эффективнее бороться с ранее тяжело поддающимися лечению заболеваниями."Причина, по которой люди по-прежнему умирают от рака и страдают от болезни Альцгеймера, состоит в том, что мы не понимаем биологию этих болезней", - отметил он.По мнению специалиста, если есть "понимание болезни", то можно найти способ вылечить ее.К примеру, инструменты искусственного интеллекта помогут фармацевтическим компаниям в разработке новых медикаментов и позволят специалистам лучше диагностировать заболевания, например, болезни сердца.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений