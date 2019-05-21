Федеральное агентство новостей обратилось в Генеральную прокуратуру России с просьбой проверить так называемый Профсоюз Навального. Журналисты сомневаются, что реальная деятельность организации соответствует заявленным целям. Тем не менее, в надзорном ведомстве на запрос пока не ответили, пишет ФАН.

Федеральное агентство новостей обратилось в Генеральную прокуратуру России с просьбой проверить так называемый "Профсоюз Навального". Журналисты сомневаются, что реальная деятельность организации соответствует заявленным целям. Тем не менее, в надзорном ведомстве на запрос пока не ответили, пишет ."Профсоюз Навального" появился в начале 2019 года. Полегенде, основная деятельность структуры – помощь медицинским работникам вповышении зарплат. Однако журналисты издания заподозрили структуру в сбореденег для нужд самого блогера.По мнению ФАН, работа "Профсоюза Навального"нарушает действующее законодательство. "Каждый профсоюз в Россиирегистрируется по определенной процедуре и заносится в соответствующий реестр.Однако Навальный решил данную процедуру миновать и осуществлять работу новойструктуры на "честном" слове", – пишет издание.В начале апреля Федеральное агентство новостей направило вМинюст запрос относительно "Профсоюза Навального". "Согласноответу департамента организации и контроля Минюста РФ на официальный запрос ФАНот 08.04.2019 года, "Профсоюз Навального" не зарегистрирован. Это означает, чтосозданная блогером организация более пяти месяцев действуетпротивозаконно", – отмечает издание.Журналисты сомневаются в честности очередного предприятияблогера. С россиян собираются деньги якобы из "благих" побуждений, однакодальнейшая судьба пожертвованных средств известна только самому Навальному,полагает ФАН.Секретарь Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР),главный редактор газеты "Солидарность" Александр Шершуков в интервьюФедеральному агентству новостей рассказал, к чему может привести дальнейшаядеятельность "Профсоюза Навального". По его словам, в первую очередьорганизация блогера вводит людей в заблуждение.Бюджетники верят неподтвержденной, неправдоподобнойинформации. Профсоюз вселяет мнимую надежду, что жалобы в различные органыисправят все существующие недовольства и проблемы. Подобные структуры лишьимитируют профсоюзную деятельность, уверен Шершуков.Совершенно непонятно, почему эта организация все еще неподверглась проверке, задаются вопросом журналисты.По запросу ФАН от 08.04.2019 Генпрокуратура так и недала ответ. По закону, госорганы должны отвечать на подобные запросы в течениесеми дней. Прошло больше месяца, но коллектив редакции все еще не получилофициальной информации. Агентство будет и в дальнейшем пытаться добиться ответаот Генпрокуратуры, чтобы ведомство обратило внимание на деятельность"Профсоюза Навального".