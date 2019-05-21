Федеральное агентство новостей обратилось в Генеральную прокуратуру России с просьбой проверить так называемый Профсоюз Навального. Журналисты сомневаются, что реальная деятельность организации соответствует заявленным целям. Тем не менее, в надзорном ведомстве на запрос пока не ответили, пишет ФАН.
Федеральное агентство новостей обратилось в Генеральную прокуратуру России с просьбой проверить так называемый "Профсоюз Навального". Журналисты сомневаются, что реальная деятельность организации соответствует заявленным целям. Тем не менее, в надзорном ведомстве на запрос пока не ответили, пишет .
"Профсоюз Навального" появился в начале 2019 года. По
легенде, основная деятельность структуры – помощь медицинским работникам в
повышении зарплат. Однако журналисты издания заподозрили структуру в сборе
денег для нужд самого блогера.
По мнению ФАН, работа "Профсоюза Навального"
нарушает действующее законодательство. "Каждый профсоюз в России
регистрируется по определенной процедуре и заносится в соответствующий реестр.
Однако Навальный решил данную процедуру миновать и осуществлять работу новой
структуры на "честном" слове", – пишет издание.
В начале апреля Федеральное агентство новостей направило в
Минюст запрос относительно "Профсоюза Навального". "Согласно
ответу департамента организации и контроля Минюста РФ на официальный запрос ФАН
от 08.04.2019 года, "Профсоюз Навального" не зарегистрирован. Это означает, что
созданная блогером организация более пяти месяцев действует
противозаконно", – отмечает издание.
Журналисты сомневаются в честности очередного предприятия
блогера. С россиян собираются деньги якобы из "благих" побуждений, однако
дальнейшая судьба пожертвованных средств известна только самому Навальному,
полагает ФАН.
Секретарь Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР),
главный редактор газеты "Солидарность" Александр Шершуков в интервью
Федеральному агентству новостей рассказал, к чему может привести дальнейшая
деятельность "Профсоюза Навального". По его словам, в первую очередь
организация блогера вводит людей в заблуждение.
Бюджетники верят неподтвержденной, неправдоподобной
информации. Профсоюз вселяет мнимую надежду, что жалобы в различные органы
исправят все существующие недовольства и проблемы. Подобные структуры лишь
имитируют профсоюзную деятельность, уверен Шершуков.
Совершенно непонятно, почему эта организация все еще не
подверглась проверке, задаются вопросом журналисты.
По запросу ФАН от 08.04.2019 Генпрокуратура так и не
дала ответ. По закону, госорганы должны отвечать на подобные запросы в течение
семи дней. Прошло больше месяца, но коллектив редакции все еще не получил
официальной информации. Агентство будет и в дальнейшем пытаться добиться ответа
от Генпрокуратуры, чтобы ведомство обратило внимание на деятельность
"Профсоюза Навального".