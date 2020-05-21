21.05.2020

2020-05-21 15:45:04

Число заболевших коронавирусом во Владимирской области превысило 2 тысячи человек

Число заболевших коронавирусом во Владимирской области первысило 2 тысячи человек

Всего подтвержено 2043 случая заболевания.

Из них 401 - во Владимире

318 - в Петушинском районе

280 - в Гусь-Хрустальном районе

201 - в Александровском районе

185 - в Ковровском районе

174 - в округе Муром

102 - в Кольчугинском районе

66 - в Судогодском районе

65 - в Собинском районе

57 - в Киржачском районе

53 - в Юрьев-Польском районе

33 - в Меленковском районе

33 - в Камешково районе

28 - в Вязниках

27 - в Суздальском районе

7 -. в Радужном

7 - в Селивановском районе

6 - в Гороховецком районе.

на 21 мая лабораторно подтверждено 57 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

24 - во Владимире

13 - Петушинском районе

10 - в Александровском районе

2 - в Ковровском районе

2 - в Кольчугинском районе

2 - в Суздальском районе

1 - округе Муром

1 - в Судогодском районе

1 - в Юрьев-Польском районе

1 - в Гусь-Хрустальном районе.