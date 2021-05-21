Во Владимирской области за прошедшие сутки на 21 мая подтверждено 50 случаев заболевания коронавирусом.Во Владимире заразились 10 человек. Еще 6 жителей оказались инфицированы в ..

Во Владимирской области за прошедшие сутки на 21 мая подтверждено 50 случаев заболевания коронавирусом.Во Владимире заразились 10 человек. Еще 6 жителей оказались инфицированы в Гусь-Хрустальном, по 5 - в Муромском и Ковровском, по 4 - в Петушинском и Киржачском районах. Три человека подхватили инфекцию в Александровском, по 2 - в Камешковском и в Юрев-Польском, по 1 - в Кольчугинском, Вязниковском, Суздальском, Собинском, Селивановском, Гороховецком и Судогодском районах.Всего на территории региона ковид выявлен у 33 048 человек.