Администрациям городов и районов поручено вместе с управляющими компаниями проверить выходы на чердаки и крыши многоэтажных домов, усилить контроль за детьми. Такие задачи обозначил ..

Администрациям городов и районов поручено вместе с управляющими компаниями проверить выходы на чердаки и крыши многоэтажных домов, усилить контроль за детьми. Такие задачи обозначил губернатор Сергей Ситников.Глава региона отметил, что в социальных сетях люди жалуются на открытые крыши многоэтажек.«Подростки, рискуя жизнью, гуляют по кровлям МКД. Сигналы зафиксированы в Костроме и Шарье. Также дети замечены на стройках и заброшенных объектах», - рассказали в пресс-службе администрации Костромской области.Кроме этого Сергей Ситников поручил усилить контроль за детьми на водных объектах, в особенности за находящимися без присмотра взрослых.