«Владимирская вишня — ягода царская». Так говорится в поговорке, под девизом которой прошел фестиваль, посвященный одному из самых сладких сортов вишни во Владимире. Гуляние отгремело в

«Владимирская вишня — ягода царская». Так говорится в поговорке, под девизом которой прошел фестиваль, посвященный одному из самых сладких сортов вишни во Владимире. Гуляние отгремело в центре города на Спасском холме и на Георгиевской улице. Праздник организовали не впервые, уже в тринадцатый раз гости со всей России могли погрузиться в культуру одного из древнейших городов.