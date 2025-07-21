Жителя города Курлово Владимирской области ждет суд по обвинению в попытке сбыта крупной партии синтетических наркотиков. Прокуратура Судогодского района уже уголовное дело в районный ..

Жителя города Курлово Владимирской области ждет суд по обвинению в попытке сбыта крупной партии синтетических наркотиков. Прокуратура Судогодского района уже уголовное дело в районный суд.По версии следствия, обвиняемый вступил в сговор с неустановленным лицом для продажи наркотиков по всей России. В марте 2025 года он забрал более 10 килограммов синтетических наркотиков в Тульской области. Часть этого объема он расфасовал и спрятал в четырех тайниках, оставив немного для личного употребления, после чего вернулся во Владимирскую область.Мужчину задержали на трассе Р-132 «Золотое кольцо» вблизи деревни Захарово Судогодского района, обнаружив при нем наркотики для личного потребления. Позже были найдены и изъяты все спрятанные им наркотики.Теперь жителю Курлово грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, за незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере и незаконное хранение наркотиков.