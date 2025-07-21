Расписание останется без изменений.

С 1 августа во Владимире появится новый социальный транспортный маршрут. Автобус № 2, который следует от улицы Балакирева до ТК «Тандем», будет теперь принимать к оплате льготные единые социальные проездные билеты.Как мэр Дмитрий Наумов, это решение принято для улучшения транспортного обслуживания и повышения доступности общественного транспорта в городе.Расписание движения маршрута останется без изменений.Ранее , что во Владимире пассажиропоток на троллейбусах сократился на 2 миллиона в 2024 году. Если в 2023 году было перевезено 14,1 млн человек, то в прошлом году — 12,3 млн.