Движение всех видов транспорта на участке от Октябрьского проспекта до дома №2 по улице Сакко и Ванцетти будет закрыто 25 июля. Ограничения связаны с проведением торжественного шествия,

Движение всех видов транспорта на участке от Октябрьского проспекта до дома №2 по улице Сакко и Ванцетти будет закрыто 25 июля. Ограничения связаны с проведением торжественного шествия, рассказали в пресс-службе мэрии города. Проехать по данному участку нельзя будет с 11:00 до 13:00. Транспорт направят в объезд по Октябрьскому проспекту, улицам Мира, Гороховой. Прокомментируйте новость у