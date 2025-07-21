Проект предусматривает снос существующих построек.

Во Владимире начинается подготовка территории для строительства нового дворца спорта на пересечении улицы Мира и проспекта Строителей. Проект предусматривает снос существующих построек (стоянки, заправки, автодрома) и разработку новой концепции спорткомплекса.Ключевым этапом подготовки станет обследование участка на предмет радиоактивного загрязнения. Известно, что на улице Мира ранее располагался участок, куда сваливались радиоактивные отходы с завода «Точмаш». Замеры 2023 года показали превышение уровня радия в 10 раз от предельно допустимого, что делало любые земляные работы на этой территории запрещенными.Как сообщили в правительстве Владимирской области изданию «», полноценное радиационное обследование будет проведено специализированным федеральным предприятием «Радон». В случае обнаружения загрязнения, именно эта организация займется дезактивацией территории. Проектно-сметную документацию планируется получить до конца 2026 года.