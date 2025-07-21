Врачи Владимирской областной детской клинической больницы спасли жизнь пятилетнему ребенку, у которого развилась тяжелая форма кишечной непроходимости. Как сообщили в региональном

Врачи Владимирской областной детской клинической больницы спасли жизнь пятилетнему ребенку, у которого развилась тяжелая форма кишечной непроходимости. Как сообщили в региональном Минздраве, родители обратились за помощью только на третьи сутки болезни. У мальчика были сильные боли в животе, рвота, он отказывался от еды, не было стула и мочеиспускания. Сначала мама пыталась лечить его спазмолитиками, но