С 15 по 21 июля в больницы Владимирской области обратились 164 человека с жалобами на укусы клещей, среди них — 43 ребенка. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора. По итогам

С 15 по 21 июля в больницы Владимирской области обратились 164 человека с жалобами на укусы клещей, среди них — 43 ребенка. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора. По итогам лабораторных исследований в шести случаях у снятых с людей клещей выявили возбудителя боррелиоза (болезни Лайма). Случаев заражения клещевым энцефалитом не зафиксировано. Специалисты напоминают: чтобы избежать