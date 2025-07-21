Ленинский райсуд осудил местного жителя за хулиганство с использованием пневматической винтовки. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области. 16 сентября 2024 года

Ленинский райсуд осудил местного жителя за хулиганство с использованием пневматической винтовки. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области. 16 сентября 2024 года владимирец, будучи пьяным, открыл стрельбу по прохожим с балкона своей квартиры, в итоге один мужчина получил ранения в ногу. Осужденный признал вину и выплатил потерпевшему моральный ущерб. Суд приговорил его к 1