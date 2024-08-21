Народный фронт регулярно предоставляет им новые беспилотники от владимирского «Кулибин клуба».

По информации регионального отделения ОНФ, наши солдаты на СВО организовали полноценную мастерскую для изготовления и ремонта БПЛА прямо на линии фронта. Народный фронт регулярно предоставляет им новые беспилотники от владимирского «Кулибин клуба».В ОНФ отмечают, что бойцы самостоятельно собирают дроны, получая необходимые детали от народного фронта, а также разрабатывают собственные системы управления, чтобы БПЛА могли работать на различных частотах. Кроме того, военнослужащие изучают захваченное оборудование противника, чтобы в будущем опередить его в технологиях.Напоминаем, что набор на службу по контракту во Владимире осуществляется по следующим адресам пунктов отбора:- ул. Стрелецкая, 55-а,- ул. 1-я Пионерская, 92.