В школе № 1 города Петушки произошел пожар. О происшествии сообщило руководство образовательного учреждения. К тушению огня были привлечены силы Петушинского пожарно-спасательного

В школе № 1 города Петушки произошел пожар. О происшествии сообщило руководство образовательного учреждения. К тушению огня были привлечены силы Петушинского пожарно-спасательного гарнизона. ( Петушинский р-н ) Такова легенда пожарно-тактических учений, которые прошли в Петушках. Согласно вводной, пожар произошел в результате аварийного состояния электропроводки. Спасателям предстояло установить очаг возгорания, распределить силы и средства по зданию