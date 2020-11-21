Подозреваемому вменяется похищение и насильственные действия сексуального характера

Решением Камешковского районного суда подозреваемый Дмитрий Копылов взят под стражу на 1 месяц 30 дней. Как сообщил корреспондент Вестей, подозреваемому вменяется похищение и насильственные действия сексуального характера. Эта мера пресечения выбрана до выяснения всех обстоятельств дела и предъявления окончательного обвинения. Заседание проходило в закрытом режиме. В зале суда присутствовали родители похищенного ребенка. Задержанный вел себя спокойно.Напомним, 26-летнего жителя деревни Макариха 20 ноября. По версии следствия, он похитил 7-летнего ребенка. Полиции удалось благодаря зарубежным коллегам, которые по каналам Интерпола сообщили о публикациях «в теневом сегменте интернета» про мужчину, удерживающего дома маленького мальчика.28 сентября в полицию Камешковского района поступило сообщение о том, что в поселке Горки не вернулся домой семилетний мальчик. После уроков он добрался до поселка школьным автобусом, вышел из него, но до дома не дошел. Ранее мальчик из дома не уходил. В октябре Министерство внутренних дел РФ объявило о назначении вознаграждения в сумме 1 млн рублей за помощь в розыске.