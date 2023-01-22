Жители Владимирской области приглашаются к участию в конкурсе «Спасём жизнь вместе!» Во...

Жители Владимирской области приглашаются к участию в конкурсе «Спасём жизнь вместе!»Во Владимирской области проходит региональный этап Всероссийского конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности и здорового образа жизни «Спасём жизнь вместе!» Его проводит Министерство внутренних дел Российской Федерации для формирования в обществе негативного отношения к незаконному потреблению наркотических и психотропных веществ.Конкурс предусматривает три номинации:– «Лучший макет наружной социальной рекламы, направленной на снижение спроса на наркотики»;– «Лучший буклет антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни»;– «Лучший видеоролик антинаркотической направленности для социальных медиа».В творческом состязании могут принять участие физические и юридические лица, а также авторские коллективы. Конкурсные работы принимаются до 20 февраля в Управлении по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Владимирской области (г.Владимир, ул. Лермонтова, 15 А, т. 52-71-98).Подробнее о порядке проведения конкурса можно узнать на официальном сайте УМВД России по Владимирской областиФото pxfuel.com