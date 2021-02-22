Этот необычный объект будет местом проведения военно-патриотических мероприятий и экскурсий.

В преддверии 23 февраля в посёлке Пакино Ковровского района открылась "Партизанская деревня". На базе 467-го Окружного учебного центра в настоящем сосновом лесу силами военнослужащих были сооружены несколько землянок различного назначения и линия фронта с т.н. "ежами" и окопами. Этот необычный объект будет местом проведения военно-патриотических мероприятий и экскурсий.Если смотреть издалека - обычный заснеженный лес. На крышах землянок лежат высокие сугробы и только вблизи можно понять, что здесь пристанище человека. Кроме маскировки, ещё одно важное условие - расположение землянок на расстоянии друг от друга, чтобы в случае артиллерийского обстрела от одного взрыва не пострадали сразу несколько объектов. А вот как партизаны устраивали ночлег, как готовили пищу, нам расскажет руководитель ковровского военно-патриотического клуба "Наследники Победы", подполковник Сергей Мостовой. С воспитанниками клуба, молодыми реконструкторами, они хорошо изучили "Партизанскую деревню" и даже ночевали в этих походных условиях. Но об этом позже. А сейчас Сергей проведёт для нас радио экскурсию.- Если стоят сильные морозы, в землянке при наличии печки какую температуру можно поддерживать?- Все зависит от того, как долго топится печка. То есть, если сейчас в промерзшую землянку поставит печку, то пару суток температура там не поднимется выше 10-12 градусов. Потом постепенно стены землянки прогреваются. Если люди в землянке живут долго, то там небольшим количеством дров можно добиться комфортной температуры. Плюс надо понимать, что землянка это достаточно ограниченное пространство и там не кроватей. Там нары - 10 человек снизу, 10 спят сверху, ложатся бок о бок, укрываются одеждой. И таким образом могут переночевать- Как готовили пищу, тоже скрытно, дым же?- Если землянка была близко к линии фронта, не делали дымоход, дым шел внутрь помещения. Он немного рассеивался и выходил через дверь. Если подальше от линии фронта, то для приготовления пищи использовалась кухня. Она была примитивной, но в землянках пищу не готовили. Если это партизаны, дым в лесу распространяется на многие километры и надо было быть очень аккуратными. И огонь разводили только по разрешению командира. Кухня выносилась на окраину отряда. В нашей Партизанской деревне в Пакино есть жилая землянка, кухня, продовольственный склад, есть штабной блиндаж – в нем красный уголок, есть даже клуб. Остановка воссоздана.Тут же, в Пакинском лесу, находится условная линия обороны - это полоса окопов, деревянные ежи с колючей проволокой, блиндаж на случай артиллерийского или авиационного обстрела. Есть там и наблюдательный пост на дереве и т.н. секрет - небольшая ямка, где прятался солдат, чтобы наблюдать за передвижением противника и вовремя предупредить своих. Конечно, все эти сооружения интересны в первую очередь мальчишкам. И воспитанники ковровского клуба "Наследники Победы", школьники, уже имели возможность испытать себя в роли партизан.- В декабре месяце мы с ребятами выходили на полевой выход. Две ночи ночевали в палатке и в землянке, дежурит истопник. Ребята в таких условиях быстро взрослеют. На войне все от командира до рядового в одинаковых условиях жили таким вот образом.Патризанская деревня в Пакино станет местом проведения различных военно-патриотических мероприятий. Например, накануне, на открытии деревни здесь было подписано соглашение о сотрудничестве между администрациями Коврова, Ковровского района и Владимирским юридическим институтом ФСИН России.Ольга Слободнюк