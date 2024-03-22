Решение принято после стрельбы в Крокус Сити Холле.

Решение принято после стрельбы в "Крокус Сити Холле".Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об отмене всех всех спортивных, культурных и других массовых мероприятий в предстоящие выходные. Градоначальник попросил отнестись к решению с пониманием.Ранее мэр выразил соболезнования близким погибших при инциденте в "Крокус Сити Холле". Он распорядился оказать помощь пострадавшим.Пожар и стрельба в "Крокусе" произошло вечером в пятницу. По данным СМИ, погибли около 40 человек, более 50 пострадали. На место происшествия прибыли пожарные и спецназ.