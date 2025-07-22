С 1 марта 2026 года должен вступить в силу новый федеральный закон, направленный на борьбу с борщевиком и прочими растениями вредителями.

С 1 марта 2026 года должен вступить в силу новый федеральный закон, направленный на борьбу с борщевиком и прочими растениями вредителями. Об этом в своём сообщил один из авторов законопроекта, депутат Госдумы от Владимирской области Алексей Говырин.Опасность борщевика нельзя недооценивать. Сорняк не только нарушает экосистему и вредит экономике, но и несёт непосредственную угрозу здоровью граждан. Плюс ко всему он невероятно живуч, и победить его по всей стране без системных мер не удастся.Как отметил парламентарий, при разработке законопроекта шла серьёзная и планомерная работа с экспертами. Депутаты изучили опыт субъектов РФ и учли интересы местных жителей. После внесённых поправок появился действенный инструмент для борьбы с растениями-вредителями на всех уровнях.«После принятия закона борьбу с вредными растениями должны проводить все собственники, независимо от категории земли, включая лесной фонд, полосы отвода дорог и земли населенных пунктов», — отметил Алексей Говырин.Теперь правительство РФ должно утвердить критерии для чужеродных растений, а регионы — сформировать собственный перечень. Для каждой территории разработают свой план по борьбе с сорняками, а в предписаниях владельцам земельных участков — муниципалитетам, организациям и частным лицам — укажут сроки и методы обработки.