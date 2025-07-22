С помощью дронов будет проводиться обработка посевов озимого рапса.

В период с 23 по 30 июля в небе над Юрьев-Польским будут проводиться работы с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Как сообщили в районной администрации, дроны будут задействованы для обработки посевов озимого рапса.Администрация обратилась к жителям с просьбой сохранять спокойствие при виде дронов в небе, заверив, что использование БПЛА является частью плановых сельскохозяйственных мероприятий и не представляет никакой угрозы для населения. Целью обработки является защита урожая и повышение его качества.Напомним, что Владимирская область приобрела 28 беспилотников для охраны лесов.