Основной задачей является завершение ремонта крыши.

Во Владимире стартовали активные работы по реставрации школы № 1, расположенной на Большой Московской, 1. Контракт на выполнение работ стоимостью 127 миллионов рублей выиграло научно-производственное акционерное общество «Владимирреставрация».Как в городской администрации, в текущем году основной задачей является завершение ремонта крыши. Параллельно идут работы в коридорах, пищеблоке и учебных кабинетах.На следующий год запланирован ремонт внутренних помещений, пострадавших от предыдущих работ, а также замена оконных и дверных проемов. Заместитель главы администрации города Елена Запруднова отметила, что приоритетными остаются кровля и фасад.Дополнительно в образовательном учреждении будет проведена гидроизоляция фундамента методом инъектирования. Подрядчик Андрей Жуков пояснил, что эта процедура поможет предотвратить попадание влаги в стены, сохранив отделочные слои, лепнину и кирпич, а также позволит провести восстановительные работы.Ранее , что школы Владимирской области, возможно, перейдут на триместровую систему обучения. Министерство образования региона рекомендовало учебным заведениям рассмотреть этот формат, начиная с 1 сентября.